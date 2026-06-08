Im weiteren Wochenverlauf dürfte dann die EZB die erste unter den grossen Notenbanken sein, die auf den Energiepreisschock durch den Ausbruch des Iran-Krieges reagieren und ihre Zinsen erhöhen wird, schreiben die Devisenexperten der Commerzbank. «Der Schritt ist lange vorbereitet und dürfte für kaum Überraschung sorgen.» Bis Ende der nächsten Woche stehen dann noch weitere wichtige Zentralbanken an, darunter auch die US-Notenbank und die SNB - beide aber erst in der kommenden Woche.