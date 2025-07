Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar minim höher zu 0,8038 nach 0,8033 am Vorabend gehandelt. Am Montagmorgen hatte das Paar noch bei 0,7959 gestanden. Auch gegenüber dem Euro hat der Dollar leicht zugelegt. Aktuell steht das Euro/Dollar-Paar bei 1,1588. Zum Vergleich, am Vorabend ging es zu 1,1596 über den Tisch, nachdem am Montagmorgen noch 1,1741 gezahlt wurden. Derweil bewegt sich Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9312 mehr oder weniger auf der Stelle.