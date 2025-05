Aktuell geht die US-Währung zu 0,8252 Franken um. In der Nacht war das Dollar/Franken-Paar kurzzeitig sogar unter die Marke von 82 Rappen gefallen. Auch gegenüber dem Euro schlägt sich der US-Dollar wacker. Das Euro/Dollar-Paar notiert im Moment bei 1,1351. In der Nacht waren noch Kurse von 1,1409 erreicht worden. Zum Franken hat der Euro am Vormittag leicht zugelegt, wie der aktuelle Kurs von 0,9366 Franken zeigt nach 0,9350 Franken im frühen Handel.