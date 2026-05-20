Die Unsicherheit an den Finanzmärkten mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt laut Markbeobachtern hoch. Donald Trump verschob zwar einen möglichen Angriff auf den Iran, drohte aber gleichzeitig mit neuen Militärschlägen, falls keine Einigung erzielt wird. Entsprechend zeigt sich auch bei den Ölpreisen keine Entspannung und das Barrel Brent notiert am Mittwochmorgen weiterhin über 110 US-Dollar.