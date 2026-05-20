Der Dollar notiert zum Franken aktuell mit 0,7898 knapp unter der Marke von 0,79. Der Euro notierte derweil mit 1,1597 US-Dollar weiterhin unter 1,16, nachdem er diese Marke am Dienstag erstmals seit Wochen unterschritten hatte. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9159 mehr oder weniger auf der Stelle.
Die Unsicherheit an den Finanzmärkten mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt laut Markbeobachtern hoch. Donald Trump verschob zwar einen möglichen Angriff auf den Iran, drohte aber gleichzeitig mit neuen Militärschlägen, falls keine Einigung erzielt wird. Entsprechend zeigt sich auch bei den Ölpreisen keine Entspannung und das Barrel Brent notiert am Mittwochmorgen weiterhin über 110 US-Dollar.
Mit Sorge beobachten die Anleger derzeit die steigenden Renditen bei langfristigen US-Staatsanleihen. Der Fokus richtet sich zunehmend auf das heute Abend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der Federal Reserve, das Hinweise liefern soll, ob das Fed angesichts der hartnäckigen Inflation länger an hohen Zinsen festhält oder sogar weitere Zinserhöhungen diskutiert.
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(AWP)