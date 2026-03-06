Dabei sei die anhaltend hohe US-Inflation ebenfalls ein Problem. Zwar ging der Anstieg beim Index für Konsumentenpreise zuletzt im Jahresvergleich zurück und ist nicht mehr weit vom Ziel der Zentralbank entfernt. Der PCE Price Index lag im Dezember allerdings noch immer noch bei knapp 3 Prozent. «Alles in allem also noch kein Gesamtbild, was unbedingt nach weiteren Zinssenkungen ruft.»