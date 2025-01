Der US-Dollar hat zum Wochenstart gegenüber Euro und Franken etwas an Terrain eingebüsst. So geht der Greenback zum Franken aktuell zu 0,9062 Franken um, nachdem das Paar am Morgen noch bei 0,9098 notiert hatte. Zum Euro gibt der Dollar ebenfalls nach: So wird das Euro/Dollar-Paar aktuell zu 1,0345 gehandelt, nachdem es am frühen Morgen noch bei 1,0309 notierte. Das Euro/Franken-Paar tritt unterdessen bei Kursen von 0,9375 mehr oder weniger auf der Stelle.