Zur Schweizer Währung hat der Euro indes weiter an Boden verloren. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9078 Franken, nachdem sie am Nachmittag 0,9090 Franken gekostet hatte. Damit nimmt der Euro wieder Kurs auf sein Allzeittief von 0,9027 Franken vom (vorgestrigen) Sonntag, wenn man die Turbulenzen um die Aufhebung des Euro-Mindestkurses von 2015 beiseitelässt.