Das Euro/Franken-Paar zeigt sich am Dienstagabend bei 0,9382 im Vergleich zum späten Nachmittag stabil. Der US-Dollar hat derweil leicht an Stärke zugelegt. So hat sich der Franken gegenüber der US-Valuta auf 0,8242 von 0,8228 wieder etwas abgeschwächt.