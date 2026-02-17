Der Dollar steige trotz anziehender Marktzinsen in die Nähe eines Einwochenhochs, kommentierten Marktbeobachter. Man billige dem Greenback wieder den Charakter eines vermeintlich sicheren Hafens zu, den er unter Präsident Donald Trump zunächst stark eingebüsst hatte. Doch mit Kevin Warsh als künftigem US-Notenbankgouverneur scheine Vertrauen zurückzukehren, hiess es.