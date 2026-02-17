So kostet der Dollar am späten Nachmittag 0,7732 Franken nach 0,7692 Franken noch gegen Mittag. Der Euro sank im Vergleich zur US-Währung auf 1,1810 Dollar nach 1,1843 gegen Mittag.
Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 0,9131 Franken. Gegen Mittag wurde der Euro noch zu 0,9110 Franken gehandelt.
Der Dollar steige trotz anziehender Marktzinsen in die Nähe eines Einwochenhochs, kommentierten Marktbeobachter. Man billige dem Greenback wieder den Charakter eines vermeintlich sicheren Hafens zu, den er unter Präsident Donald Trump zunächst stark eingebüsst hatte. Doch mit Kevin Warsh als künftigem US-Notenbankgouverneur scheine Vertrauen zurückzukehren, hiess es.
awp-robot/ra/ys
(AWP)