Im Umfeld des Iran-Kriegs und des starken Anstiegs der Rohölpreise sei der Dollar einer der wenigen Profiteure, heisst es bei J. Safra Sarasin. Neben dem Status des Dollars als Krisenwährung dürfte auch die Tatsache stützen, dass die USA ein Nettoexporteur von Rohöl sind. Entsprechend sei die weltweit grösste Volkswirtschaft nicht so stark wie andere Staaten von Engpässen am Ölmarkt betroffen, so Analysten.