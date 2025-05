Das EUR/USD-Paar notiert am späten Freitagnachmittag bei 1,1294 nach jeweils rund 1,1330 am Morgen und Mittwochabend. Das USD/CHF-Paar geht derweil bei 0,8277 um nach rund 0,8250 am Morgen bzw. Vorabend. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das per Saldo kaum veränderte 0,9348 am Nachmittag.