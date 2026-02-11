Der jüngste starke Anstieg des Frankens wurde derweil heute fürs erste gebremst. Der Aufwärtspfad dürfte allmählich an seine Grenzen stossen, meinten auch die Analysten der Bank Sarasin in einem Kommentar vom Mittwoch. Vor allem die Aufwertung gegenüber dem Euro mache auch der Nationalbank (SNB) immer mehr Sorgen: Sollte das Euro/Frank-Paar die Marke von 0,90 erreichen, werde die SNB wohl zu Interventionen am Devisenmarkt greifen, so die Ökonomen.