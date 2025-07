Der US-Dollar hat am Dienstag weiter zugelegt. Am späten Nachmittag notiert der Euro bei 1,1534 Dollar nach 1,1596 Dollar am späten Vorabend. Und zum Franken stieg der Dollar auf 0,8061 von 0,8033 am Vorabend. Der Franken ist derweil am Nachmittag zum Euro fester: Der Euro kostet aktuell 0,9298 Franken.