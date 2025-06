Der US-Dollar hat sich am Montag im späten New Yorker Devisenhandel wieder etwas verteuert, nachdem er zuvor abgegeben hatte. Der Euro zum Dollar steht aktuell bei 1,1579, nachdem er am Nachmittag bis auf 1,1617 Dollar angestiegen war. Damit machte der Euro am Freitag erlittene Einbussen zum Dollar wett. Am Freitagabend kostete der Euro noch 1,1542 Dollar.