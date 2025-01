Dagegen ist der Kurs des Euro leicht gesunken. Am frühen Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9390 Schweizer Franken gehandelt und damit wieder unter der Marke von 94 Rappen. Derweil hat der Euro auch zum US-Dollar leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0284 nach 1,0299 am Vorabend gehandelt.