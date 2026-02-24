Entsprechend notiert das Währungspaar USD/CHF am Dienstagmorgen mit 0,7756 etwas höher als am Vorabend (0,7743). Auch der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht verloren und wird derzeit zu 1,1779 nach 1,1792 am Vorabend gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9136 mehr oder weniger auf der Stelle.