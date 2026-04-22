Im Iran/USA-Konflikt ist keine Entspannung in Sicht: Beide Seiten fallen weiter mit gegenseitigen Vorwürfen auf. Donald Trump will der iranischen Führung Medienberichten zufolge nochmals wenige Tage Zeit geben, um sich auf einen «geeinten Vorschlag» zur Beilegung des Krieges zu verständigen. Der US-Präsident sagte der New York Post, dass eine zweite Gesprächsrunde möglicherweise am Freitag stattfinden könnte.