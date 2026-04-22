Am späten Abend notiert der Dollar bei 0,7843 Franken nach 0,7795 am Morgen. Der Euro wiederum steht bei 1,1709 Dollar tiefer nach 1,1757 Dollar. Der Euro ist zum Franken derweil mit 0,9184 Franken etwas fester.
Im Iran/USA-Konflikt ist keine Entspannung in Sicht: Beide Seiten fallen weiter mit gegenseitigen Vorwürfen auf. Donald Trump will der iranischen Führung Medienberichten zufolge nochmals wenige Tage Zeit geben, um sich auf einen «geeinten Vorschlag» zur Beilegung des Krieges zu verständigen. Der US-Präsident sagte der New York Post, dass eine zweite Gesprächsrunde möglicherweise am Freitag stattfinden könnte.
Am Vorabend hatte Trump eine Verlängerung der Waffenruhe angekündigt. Vizepräsident JD Vance hatte eine Reise nach Pakistan zu Verhandlungen abgesagt, nachdem der Iran eine Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt hatte. «Die Lage bleibt somit festgefahren», kommentierten Marktbeobachter. Am Mittwoch verunsicherte ausserdem die Meldung iranischer Streitkräfte, dass drei Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen wurden.
Aktuelle Konjunkturdaten trugen in Europa zu dem trüben Bild bei: Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im April deutlich stärker verschlechtert als befürchtet. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt.
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(AWP)