Händler sprachen zudem von einer leichten Gegenbewegung, nachdem der Euro zum Dollar an den beiden Vortagen noch zugelegt hatte. Zuletzt hatten schwächer als erwartet ausgefallene Preisdaten aus den Vereinigten Staaten den Greenback belastet. Die Erwartung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen anheben könnte, wurde so gedämpft. Die US-Detailhandelsumsätze, die am Donnerstagnachmittag kommuniziert wurden, stiegen wie erwartet etwas und bewegten den Devisenmarkt kaum.