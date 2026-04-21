Am späten Abend notiert der Dollar bei höheren 0,7807 Franken nach 0,7786 am Morgen. Der Euro wiederum sank auf 1,1742 Dollar von 1,1781 Dollar. Der Euro notiert zum Franken derweil mit 0,9167 Franken ähnlich wie am Morgen.
Weiterhin marktbewegender Einfluss gehe von den geopolitischen Entwicklungen rund um den Persischen Golf aus, kommentieren Devisenexperten. US-Präsident Donald Trump gibt sich bis zuletzt optimistisch, doch aus dem Iran gibt es noch immer keine offizielle Zusage für Verhandlungen. Zögerlich wurden Anleger auch, weil sich die Abreise des US-Vizepräsidenten JD Vance nach Pakistan Medienberichten zufolge verzögert.
Konjunkturdaten gerieten angesichts dessen in den Hintergrund. In den USA legten die Umsätze im Einzelhandel im März überraschend deutlich zu. Allerdings hätten die hohen Benzinpreise, die eine direkte Konsequenz des Iran-Konfliktes seien, die Erlöse regelrecht aufgebläht, so ein Marktbeobachter.
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(AWP)