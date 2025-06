Der US-Dollar hat sich am Montag im Laufe des Tages verbilligt, im späten Handel aber nicht mehr gross bewegt. Der Dollar notiert am späten Abend bei 0,8169 Franken und damit tiefer als am Morgen mit 0,8217 Franken, aber ähnlich wie zur Mittagszeit bei 0,8162. Der Euro steht mit 1,1443 Dollar höher als am Morgen bei 1,1372 Dollar, aber ähnlich wie am Mittag mit 1,1434 Dollar.