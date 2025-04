Der US-Dollar ist durch das von Donald Trump ausgelöste Zollchaos am Freitag erneut unter Druck geraten. Er hat sich am Abend aber wieder etwas erholt und notierte zu Franken und Euro am späten Abend ähnlich hoch wie am Morgen. Per Saldo hat der Franken in den letzten 2 Tagen aber deutlich zugelegt.