Am Markt wird mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank um sicher 25 Basispunkte gerechnet, einige hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt. Experten messen einer Senkung um 50 Basispunkte allerdings eine kleine Wahrscheinlichkeit bei - eine solche Massnahme würde ein eher negatives Signal über die Verfassung der US-Wirtschaft aussenden. Wichtiger als die Zinssenkung selbst dürften allerdings die begleitenden Kommentare zur künftigen Marschrichtung werden und ob die neuste Sitzung den Startschuss für einen Lockerungszyklus markieren könnte.