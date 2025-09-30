Der US-Dollar schwächte sich am Nachmittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,7958 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1743 zeigt. Das Euro/Franken-Paar wurde am späten Nachmittag bei 0,9344 gehandelt und damit ebenfalls etwas tiefer als gegen Mittag.