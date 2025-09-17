Ein besonderes Interesse galt auch dem politischen Einfluss auf die Geldpolitik. Innerhalb des Offenmarktausschusses hat sich das Trump-nahe Lager auf drei Personen erhöht. Stephen Miran, Wirtschaftsberater des Weissen Hauses, wurde noch am Montagabend vom US-Senat für das Amt als Fed-Gouverneur bestätigt - also noch gerade rechtzeitig zu der am Folgetag beginnenden Fed-Sitzung. Doch nur er setzte sich für eine grosse Zinssenkung von 50 Basispunkten ein. Und auch Fed-Chef Powell betonte in seinen Ausführungen die unverändert politische Unabhängigkeit der Notenbank.