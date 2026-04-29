Der «Greenback» notiert gegenüber dem Franken mit 0,7913 klar höher als am späten Nachmittag (0,7901). Der Euro hat zum US-Dollar ebenfalls an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1675 nach 1,1700 am Nachmittag gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9238 mehr oder weniger auf der Stelle.