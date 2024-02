Die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed hat den US-Dollar am Mittwoch unter dem Strich wenig bewegt. Zuletzt kostet der Euro im New Yorker Handel 1,0814 Dollar - und damit fast genau so viel wie im europäischen Nachmittagsgeschäft.

21.02.2024 21:12