Wie die Commerzbank in einem ersten Kommentar schreibt, gibt es nun verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für den weiteren Kurs des Fed. Die Reaktion allerdings scheine die Variante zu favorisieren, wonach der Markt mit Blick nach vorne weniger Zinssenkungen einpreist, «weil ja gestern schon viel an Zinssenkung kam, so viel in Zukunft also nicht mehr nötig ist».