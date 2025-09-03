Die Augen der Anleger sind nun vor allem auf dem ADP-Bericht am Donnerstag gerichtet, dem letzten Puzzlestein vor dem grossen Job-Bericht am Freitag. Dieser könnte mehr Klarheit darüber schaffen, wie es mit der Zinspolitik der US-Notenbank Fed weitergehen wird. Am Mittwochabend wird zudem auch noch das Fed Beige Book publiziert, der Konjunkturbericht der Notenbank.