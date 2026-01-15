Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen in den USA wurden durch die neuesten Daten eher nicht gestützt. Der Empire-State-Index, der die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York misst, legte unerwartet deutlich zu. Und auch der Philly-Fed-Index für das Geschäftsklima in der Region Philadelphia stieg überraschend, während die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe sanken.