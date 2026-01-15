Das EUR/USD-Paar notiert aktuell bei 1,1605 nach 1,1639 kurz vor Mittag. Das USD/CHF Paar ist derweil auf 0,8036 von 0,8005 gestiegen. Minimal höher wird auch das EUR/CHF-Paar gestellt, mit zuletzt 0,9325.
Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen in den USA wurden durch die neuesten Daten eher nicht gestützt. Der Empire-State-Index, der die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York misst, legte unerwartet deutlich zu. Und auch der Philly-Fed-Index für das Geschäftsklima in der Region Philadelphia stieg überraschend, während die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe sanken.
Für eine nächste Zinssenkung bereits in diesem Monat gebe es entsprechend keine stichhaltigen Gründe, hiess es im Markt. Aktuell gehen gemäss dem Fed-Watch der CME Group 95 Prozent der Analysten von keiner Zinssenkung bei der nächsten Sitzung in knapp zwei Wochen aus.
awp-robot/uh/cg
(AWP)