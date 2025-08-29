Das Euro/Franken-Paar zeigt bei einem aktuellen Kurs von 0,9354 ziemlich stabil.
Die Preisdaten aus den USA haben derweil die Erwartung einer Zinssenkung durch das Fed im September weiter verfestigt. Zumindest liegen sie im Rahmen der Erwartungen und stellen damit die Schlüsse der Marktteilnehmer aus der Rede von Fed-Chef Jerome Powell von vergangener Woche in Jackson Hole kaum in Frage.
Weitere Daten zum Konsumklima in Michigan und zum Verhalten der Einkaufsmanager in Chicago fielen indes schwächer aus als gedacht, was den Dollar zuletzt etwas unter Druck setzte.
awp-robot/cf/ra
(AWP)