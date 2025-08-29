Der US-Dollar hat sich am Freitagnachmittag etwas abgeschwächt. Das Währungspaar EUR/USD kostet derzeit 1,1685, nach 1,1677 am Mittag und 1,1664 am Morgen. Zum Franken liegt er mit 0,8005 nur noch knapp über der Marke von 80 Rappen, nach 0,8008 um die Mittagszeit und noch immerhin 0,8025 im frühen Geschäft.