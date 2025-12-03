Per saldo dürften die US-Daten das Szenario untermauern, dass die konjunkturelle Dynamik zum Jahresende eher schwach ausfalle, glaubt ein weiterer Experte. Noch sei allerdings der Inflationsdruck in den USA erhöht und dies sorge bei der US-Notenbank Fed mit Blick auf mögliche Zinssenkungen für Unbehagen. Eine ausgemachte Sache sei eine Zinssenkung in diesem Monat damit wohl noch nicht.