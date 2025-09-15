Die Kursausschläge des Dollars hielten sich aber in Grenzen, da die Anleger noch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank vom Mittwoch warten. Zum Franken schwächte er sich leicht auf 0,7941 Franken ab. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9347 mehr oder weniger auf der Stelle.