Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1438 Dollar gehandelt nach 1,1425 am Vorabend. Am Mittwochmorgen waren es aber noch 1,1555 Dollar. Ein US-Dollar kostet derweil 0,8125 Franken, und damit etwas weniger als am Vorabend mit 0,8134 Franken. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9294 mehr oder weniger auf der Stelle.