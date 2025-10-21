Für einmal dürften die Marktteilnehmer auf die Schweizer Handelsdaten blicken, die heute um 8 Uhr veröffentlicht werden. Normalerweise reagiere der Franken jeweils nicht auf Zahlen aus der Realwirtschaft, kommentiert die Commerzbank. Doch dieses Mal dürften sich die Marktteilnehmer vor allem für die Exporte in die USA interessieren. Es falle sehr schwer, diese Zahl zu prognostizieren.