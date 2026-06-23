Die Weltleitwährung US-Dollar war aber auch aufgrund der gestiegenen Zinserwartungen in den USA gefragt. So fiel das Euro/Dollar-Paar bis am Dienstagabend auf 1,1379 zurück nach Kursen von weit über 1,14 am Morgen. Und zum Franken stieg der «Greenback» auf 0,8100 nach 0,8090 im frühen Geschäft. Das Euro/Franken-Paar sank indes auf 0,9216 von 0,9242.