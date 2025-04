Die Volatilität an den Finanzmärkten ist im Nachmittagshandel äusserst gross, so auch an den Devisenmärkten. Bedingt durch die undurchsichtige Nachrichtenlage rund um die US-Zölle ist der US-Dollar kurzzeitig in die Höhe geschossen, er hat die Gewinne inzwischen aber wieder grösstenteils eingebüsst.