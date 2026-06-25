Mit den Entspannungen im Konflikt sind die Energiepreise, insbesondere das Rohöl, wieder deutlich gesunken. Einige Analysten zeigten sich daher optimistisch, dass die höhere Inflation nur temporär war und die Preise mit den tieferen Energiekosten wieder herunterkommen werden. Daher sind auch die Erwartungen an Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed gemäss den FedWatch-Daten der CME Group leicht gesunken. Mehrheitlich erwarten Analysten aber immer noch mindestens eine Erhöhung bis Ende des Jahres.