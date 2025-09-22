Deutlicher ist der Anstieg des Euro. Aktuell kostet ein Euro 1,1797 US-Dollar, nach 1,1768 am Nachmittag und 1,1764 am Mittag. Das EUR/CHF-Paar steht bei 0,9348, nach 0,9338.
Der Euro hat sich damit etwas von seinem jüngsten Rückschlag erholt. Am vergangenen Mittwoch waren für den Euro noch bis zu 1,1919 Dollar bezahlt worden - so viel wie seit Juni 2021 nicht mehr. Die Erwartungen an die Geldpolitik dies- wie jenseits des Atlantiks stützen derzeit tendenziell den Euro gegenüber dem Dollar. Während Zinssenkungen in der Eurozone auf absehbare Zeit als unwahrscheinlich gelten, dürfte die US-Notenbank Fed
ihre Zinsen weiter verringern.
awp-robot/cf
(AWP)