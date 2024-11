An den Finanzmärkten zeigten sich die Händler erleichtert, dass der Hedgefonds-Manager Scott Bessent nächster US-Finanzminister werden und damit eine Schlüsselposition in der zweiten Regierung von Donald Trump übernehmen soll. Bessent verfolge einen vorsichtigen Ansatz, was Trumps «America First»-Politik einen Teil seiner Brisanz nehmen könnte. Denn Bessent habe sich für ein schrittweises Vorgehen bei der Umsetzung von Handelsbeschränkungen ausgesprochen und sich offen für Verhandlungen über den genauen Umfang der geplanten Importzölle gezeigt, heisst es am Markt weiter.