Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9344 mehr oder weniger auf der Stelle.
Insgesamt verlaufe das Geschehen an den Devisenmärkten in ruhigen Bahnen, heisst es in Marktkreisen. Alle Augen seien bereits auf den US-Zinsentscheid gerichtet. Es gilt als sicher, dass das Fed ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen grossen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.
Die Abstufung der Bonität Frankreichs am Wochenende bewegt den Euro zum Wochenauftakt derweil nicht nennenswert. Mitten in der Haushaltskrise in Frankreich hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit des Landes gesenkt. Damit erschwert sie der strauchelnden Regierung in Paris die Finanzierung ihrer Staatsschulden.
awp-robot/cf/ys
(AWP)