Insgesamt verlaufe das Geschehen an den Devisenmärkten in ruhigen Bahnen, heisst es in Marktkreisen. Alle Augen seien bereits auf den US-Zinsentscheid gerichtet. Es gilt als sicher, dass das Fed ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen grossen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.