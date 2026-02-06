Der US-Dollar schwächt sich in einem Umfeld wieder anziehender Risikobereitschaft am frühen Abend gegenüber dem Franken und dem Euro leicht ab. Am Nachmittag setzte bei den US-Aktienbörsen wie auch bei Kryptowährungen eine Erholung ein. Mit der wieder ansteigenden Risikobereitschaft, die den US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals über die Marke von 50'000 Punkten trieb, sank auch das Interesse am US-Dollar als sicherer Hafen, nachdem in den vergangenen Tagen vermehrt Sorgen um den Megatrend KI aufgekommen waren.