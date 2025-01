Kurzzeitig war der Euro am Nachmittag gar über 1,03 Dollar gestiegen. Nach besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA gab er seine Gewinne jedoch grösstenteils wieder ab. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember unerwartet aufgehellt. So ist der Einkaufsmangerindex ISM auf den höchsten Stand seit März gestiegen. Der Indikator signalisiert jedoch weiterhin einen leichten Rückgang der Aktivität.