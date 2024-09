Auch zum Franken büsste der Dollar an Terrain ein. Am späten Abend wird der Greenback zu 0,8435 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag. Nach dem US-Zinsentscheid fiel er zwischenzeitlich gar auf 0,8390 Franken. Der Euro zum Franken kostet aktuell 0,9403 Franken und damit in etwa genauso viel wie am späten Nachmittag.