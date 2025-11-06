Damit ist seit Ende Oktober gesehene Aufwärtsbewegung im Dollar vorerst gestoppt. Allerdings fehlten derzeit wichtige Impulse am Markt, um im Devisenhandel klare Richtungen vorzugeben. Denn aufgrund des nach wie vor anhaltenden US-Shutdowns fehlt es an wichtigen Wirtschaftsdaten. Auch der am morgigen Freitag ansonsten mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht wird wohl erneut nicht publiziert werden.