Der US-Dollar schwächte sich auch zum Franken am frühen Abend weiter ab und wird zurzeit bei 0,8067 Franken gehandelt nach zuvor 0,8080 und Kursen von über 0,81 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil aktuell bei Kursen von 0,9315 mehr oder weniger auf der Stelle.
Damit ist seit Ende Oktober gesehene Aufwärtsbewegung im Dollar vorerst gestoppt. Allerdings fehlten derzeit wichtige Impulse am Markt, um im Devisenhandel klare Richtungen vorzugeben. Denn aufgrund des nach wie vor anhaltenden US-Shutdowns fehlt es an wichtigen Wirtschaftsdaten. Auch der am morgigen Freitag ansonsten mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht wird wohl erneut nicht publiziert werden.
awp-robot/mk/
(AWP)