Nachdem bereits der Wochenauftakt schleppend verlaufen sei, dürfte es auch am heutigen Handelstag kaum zu drastischen Veränderungen kommen, heisst es in einem aktuellen Kommentar der Helaba. Grund seien schlicht mangelnde Impulse von Daten- oder Zentralbankseite. Erst am morgigen Mittwoch werden die US-Preiszahlen potenziell wieder einen grossen Einfluss haben.