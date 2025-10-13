Am Freitag war der Euro infolge neuer Zolldrohungen von Donald Trump in Richtung China über die Marke von 1,16 Dollar gestiegen. Im Anschluss an eine erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt schrieb der US-Präsident auf der Plattform Truth Social dann aber am Sonntag: «Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut». Trump hatte am Freitag angekündigt, ab dem 1. November die Zölle auf Importe aus China um weitere 100 Prozent zu erhöhen.