Auch der Franken büsste anfänglich an Wert zum US-Dollar ein. Das USD/CHF-Paar stieg dabei kurz nach 14.30 Uhr bis auf 0,9071, fiel dann allerdings bis am späteren Nachmittag wieder auf 0,9018 zurück. Im Handel war auch von Gewinnmitnahmen und leichten Safe-Haven-Käufen von Franken angesichts der gestiegenen Nervosität an den Finanzmärkten die Rede. Das EUR/CHF-Paar sank entsprechend auf zuletzt 0,9761 nach 0,9785 am frühen Nachmittag. Auch auf 24-Stunden-Sicht hat der Franken zum Dollar und zum Euro zugelegt.