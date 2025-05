Händler verweisen zudem auf enttäuschende Konjunkturzahlen aus der Eurozone, die zu Gewinnmitnahmen beim Euro geführt hätten. So hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im Mai trotz erster Entspannungssignale in dem von den USA angezettelten Zollkonflikt überraschend weiter eingetrübt. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Makrodaten fielen derweil etwas besser oder mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen aus und halfen dem Dollar entsprechend in der Tendenz.