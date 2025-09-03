In der Tendenz legte der Dollar am frühen Abend wieder eine Spur zu. So büsste der Euro zum Dollar leicht an Terrain ein und wird derzeit zu 1,1661 nach 1,1677 am späten Nachmittag gehandelt. Gegenüber dem Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8041 ebenfalls leicht tiefer als am späten Nachmittag (0,8030). Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9377 mehr oder weniger auf der Stelle.