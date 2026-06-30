Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich am Vormittag in einer engen Spanne und notiert zuletzt bei 0,8099. Auch der Euro zeigt sich zum Dollar mit einem Kurs von 1,1392 kaum verändert. Entsprechend tritt auch das Euro/Franken-Paar bei 0,9226 weitgehend auf der Stelle.
Im Fokus der Märkte stehen die für Dienstag erwarteten Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Doha. Anleger hoffen auf Fortschritte, da die Lage im Nahen Osten und in der Strasse von Hormus für den Ölpreis und die Risikostimmung wichtig bleiben.
Daneben richten sich die Blicke auf wichtige Konjunkturdaten am Dienstag. Positiv überraschte bereits China: Die Industrie ist im Juni dank einer robusten Nachfrage nach Hightech-Exporten im Zuge des weltweiten KI-Booms wieder auf Wachstumskurs zurückgekehrt. Im weiteren Tagesverlauf dürften auch Inflationsdaten aus Deutschland sowie US-Konjunkturdaten die Stimmung an den Finanzmärkten beeinflussen.
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(AWP)